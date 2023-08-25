20 Manfaat Dzikir Asmaul Husna, Salah Satunya Tercukupi Segala Kebutuhan

KETAHUI 20 manfaat dzikir Asmaul Husna berikut ini. Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu "Asma" yang merupakan bentuk jamak dari kata "Ism" yang berarti nama. Sementara "Husna" adalah bentuk muannats dari kata "Ahsan" yang berarti terbaik.

Jumlah Asmaul Husna menurut hadis adalah 99. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda yang artinya:

"Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama –100 kurang satu– siapa yang Ahshaha (mengetahui, membaca, memahami, meneladani) maka ia masuk surga. Allah itu ganjil (Esa) dan menyukai yang ganjil." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain)