11 Bacaan Doa Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW Penuh Makna dan Berkah

TERDAPAT 11 bacaan doa menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang merupakan ekspresi rasa cinta dan syukur umat Islam. Melalui doa ini, umat Muslim merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai anugerah terbesar.

Setiap doa menyambut Maulid bertujuan untuk mengingatkan kita akan ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya. Dengan membacanya, diharapkan dapat menjadi syafaat di akhirat kelak.

Diketahui umat Islam khususnya di Indonesia merayakan Maulid Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal pada penanggalan hijriah. Sementara, pada kalender masehi perayaan Maulid Nabi Muhammad tahun 2023 jatuh pada tanggal 28 September 2023 sesuai dengan SKB 3 Menteri.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (26/8/2023), berikut adalah 11 bacaan doa menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW penuh makna dan berkah.

BACA JUGA: 7 Hikmah Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

1. Sholawat Ummi

اَللَّــهُمَّ صَلِّ عَـلـٰى سَـيِّـدِنَـا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَـبِـيِّكَ وَرَسُوْلِكَ نَبِى الْأُمِّـى وَعَــلـٰى أَلِـهِ وَصَحْبِهِ وَسِلِّـمْ

Allahumma sholli'alaa sayyidinaa muhammadin abdika wanabiyyika wa Rosuulika Nabil Ummy wa a'laa alihi wa shohbihi wasillam.

Artinya: “ Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw, sebagai hamba, Nabi, dan utusan-Mu yang Ummy (tidak bisa membaca dan menulis) beserta keluarga dan sahabatnya dengan salam yang sesungguhnya."

2. Sholawat Ibrahimiyah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إبْراهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما بَاركْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبراهيم في العالَمِينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allahumma shalli 'alaa Muhammad wa'alaa aali Muhammadin, kamaa shallaita'alaa Ibrahiim wa'alaa aali Ibrahiima, wabaarik'alaa Muhammadin wa'alaa aali Muhammadin, kama baarakta'alaa Ibraahim wa'alaa aali Ibrahiima, fil 'aalamiina innaka hamiidun majiid.

Artinya: “ Ya Allah, limpahkan lah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung."