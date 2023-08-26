Kenapa Ada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Berikut Penjelasannya

KENAPA ada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan ini mungkin masih ada yang terlintas di benak sebagian orang.

Dikutip laman Kemenag, Sabtu (26/8/2023), Maulid Nabi adalah peristiwa peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad saw yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awwal dalam kalender Hijriah.

Peringatan Maulid Nabi dilaksanakan sebagai bentuk cinta kasih umat Islam kepada Nabi Muhammad saw.

Maulid Nabi berasal dari dua kata bahasa Arab yakni Maulid dan Nabi, kata Maulid memiliki makna yang sama dengan kata milad yang berarti 'lahir' atau 'kelahiran', dan Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW.

BACA JUGA: Doa Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 Lengkap Teks Latin Arab dan Artinya

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa Maulid Nabi sebagai kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan mengenang kembali sejarah dan perjuangan Rasulullah SAW..

Selain itu, alasan kenapa ada peringatan maulid Nabi sebagai wujud rasa bahagia umat Muslim atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Pasalnya, diketahui bahwa Abu Lahab seseorang yang membenci dakwah Nabi, diringankan rasa siksanya di neraka setiap hari Senin karena turut senang dan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Tsuwaibah sebagai wujud rasa bahagianya.