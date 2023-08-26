Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kenapa Ada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Berikut Penjelasannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:58 WIB
Kenapa Ada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Berikut Penjelasannya
Ilustrasi Maulid Nabi Muhammad (Foto:Freepik)
A
A
A

KENAPA ada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan ini mungkin masih ada yang terlintas di benak sebagian orang.

Dikutip laman Kemenag, Sabtu (26/8/2023), Maulid Nabi adalah peristiwa peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad saw yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awwal dalam kalender Hijriah.

Peringatan Maulid Nabi dilaksanakan sebagai bentuk cinta kasih umat Islam kepada Nabi Muhammad saw.

Maulid Nabi berasal dari dua kata bahasa Arab yakni Maulid dan Nabi, kata Maulid memiliki makna yang sama dengan kata milad yang berarti 'lahir' atau 'kelahiran', dan Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW.

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa Maulid Nabi sebagai kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan mengenang kembali sejarah dan perjuangan Rasulullah SAW..

Selain itu, alasan kenapa ada peringatan maulid Nabi sebagai wujud rasa bahagia umat Muslim atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Pasalnya, diketahui bahwa Abu Lahab seseorang yang membenci dakwah Nabi, diringankan rasa siksanya di neraka setiap hari Senin karena turut senang dan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Tsuwaibah sebagai wujud rasa bahagianya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171918/maulid_nabi-V3Jh_large.jpg
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/614/3167894/meng_nasaruddin_umar-ucVp_large.jpg
Peringati Maulid Nabi, Menag Kenalkan Konsep Ekoteologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/330/3167856/khutbah_jumat-7hVl_large.jpg
Khutbah Jumat : Maulid Nabi, Momen Teladani Kepemimpinan Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/330/3167726/puasa-hVvO_large.jpg
Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167649/maulid_nabi-iuec_large.jpg
Peristiwa Istimewa yang Terjadi saat Kelahiran Nabi Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167636/maulid_nabi-BZz1_large.jpg
Maulid Nabi 2025 Berapa Hijriah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement