Viral Wanita Berjilbab Bikin Tutorial Cara Halal Makan Babi Haram, Netizen: Semoga Dapat Hidayah dan Bertobat

VIRAL wanita berjilbab membuat video tutorial cara halal makan daging babi. Padahal diketahui daging hewan babi haram disantap kaum Muslimin.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @lambe_turah, Sabtu (26/8/2023), wanita berjilbab itu menyebut dirinya bernama Dewi Bulan. Dia pun mengaku sebagai Muslimah.

"Di sini Dewi Bulan sebagai Muslimah mau mempraktikkan bagaimana supaya makan babi itu halal," ucap wanita berjilbab dalam video viral tersebut.

Tampak dia mengenakan jilbab bermotif bunga putih biru yang cukup meriah. Kemudian menggunakan kacamata hitam besar.