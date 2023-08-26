Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Wanita Berjilbab Bikin Tutorial Cara Halal Makan Babi Haram, Netizen: Semoga Dapat Hidayah dan Bertobat

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |09:03 WIB
Viral Wanita Berjilbab Bikin Tutorial Cara Halal Makan Babi Haram, Netizen: Semoga Dapat Hidayah dan Bertobat
Viral wanita berjilbab bikin video tutorial cara halal makan daging babi haram. (Foto: Instagram @lambe_turah)
A
A
A

VIRAL wanita berjilbab membuat video tutorial cara halal makan daging babi. Padahal diketahui daging hewan babi haram disantap kaum Muslimin.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @lambe_turah, Sabtu (26/8/2023), wanita berjilbab itu menyebut dirinya bernama Dewi Bulan. Dia pun mengaku sebagai Muslimah.

Viral wanita berjilbab bikin video tutorial cara halal makan daging babi haram. (Foto: Instagram @lambe_turah)

"Di sini Dewi Bulan sebagai Muslimah mau mempraktikkan bagaimana supaya makan babi itu halal," ucap wanita berjilbab dalam video viral tersebut.

Tampak dia mengenakan jilbab bermotif bunga putih biru yang cukup meriah. Kemudian menggunakan kacamata hitam besar. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
