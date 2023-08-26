Ditawari Jadi Menteri, Abu Nawas Malah Konsultasi ke Burung

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas konsultasi ke burung saat ditawari jabatan menteri. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

ABU Nawas bikin aksi yang aneh lagi. Kali ini dia malah konsultasi ke burung saat ditawari jabatan menteri oleh Baginda Raja.

Bermula dari Abu Nawas mendengar selentingan kabar bahwa Baginda Raja Harun Al Rasyid berencana merombak kabinet. Secara informal Baginda juga pernah mengatakan kepada Abu Nawas akan menempatkan dirinya di salah satu pos kementerian.

Seperti diketahui, Abu Nawas sangat tidak suka jabatan. Baginya, jabatan adalah musibah. Apalagi jabatan menteri.

Semasa hidup, ayah Abu Nawas yakni Syekh Maulana adalah seorang kadi atau hakim. Ketika ayahnya meninggal, Raja ingin menunjuk Abu Nawas sebagai penggantinya. Kala itu Abu Nawas tak berani menolak sehingga ia berlagak gila. Akibatnya, gagallah rencana Raja.

Begitu sudah dianggap waras, maka Raja mengangkat Abu Nawas menjadi semacam staf khusus. Jabatan tinggi tanpa pekerjaan yang njelimet.

Mengapa Abu Nawas menolak jabatan? Ini karena pesan ayahnya ketika sakit parah. Kala itu sang ayah memanggil Abu Nawas. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku."

Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. la cium telinga kanan sang ayah, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagamaina anakku? Sudah kau cium?"

"Benar ayah!"

"Ceritakankan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku."

"Aduh Ayah, sungguh mengherankan, telinga Ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk?" ujar Abu Nawas.

"Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?"

"Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini."