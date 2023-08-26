Benarkah Erosi Ubah Gunung Jadi Daratan? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap erosi bisa mengubah gunung menjadi daratan. (Foto: Unsplash)

ALQURAN dan sains menjelaskan terkait erosi mengubah gunung menjadi daratan. Simak selengkapnya berikut ini.

Erosi adalah peristiwa pengikisan benda padat akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan pada tanah dan material lain.

Erosi dapat mengubah bentuk suatu benda. Misalnya gunung yang berubah menjadi daratan akibat erosi.

Dalam buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah disebutkan ada beberapa ayat di kitab suci Alquran yang menjelaskan tentang erosi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dialah yang menjadikan Bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." (Alquran Surat Al Baqarah Ayat 22)