Jadwal Sholat Hari Ini Senin 28 Agustus 2023 M/11 Safar 1445 H

JADWAL sholat hari ini Senin 28 Agustus 2023 Masehi/11 Safar 1445 Hijriah. Sangat membantu Muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 04.14
Subuh: 04.24
Zuhur: 11.45
Asar: 15.04
Magrib: 17.46
Isya: 18.55
2. Denpasar
Imsak: 05.01
Subuh: 05.11
Zuhur: 12.27
Asar: 15.47
Magrib: 18.22
Isya: 19.32
3. Makassar
Imsak: 04.42
Subuh: 04.52
Zuhur: 12.10
Asar: 15.30
Magrib: 18.08
Isya: 19.18