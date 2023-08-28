Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lantunkan Sholawat Nariyah Minta Turun Hujan, Ustadz Yusuf Mansur: Alhamdulillah Terkabulkan

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:51 WIB
Lantunkan Sholawat Nariyah Minta Turun Hujan, Ustadz Yusuf Mansur: Alhamdulillah Terkabulkan
Ustadz Yusuf Mansur dan jamaah membaca sholawat nariyah meminta turun hujan. (Foto: Instagram @yusufmansurnew)
A
A
A

USTADZ Yusuf Mansur mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyusul turunnya hujan tadi malam di Jakarta, setelah sehari sebelumnya bersama-sama dengan jamaah membaca sholawat nariyah.

Diketahui, musim kemarau berkepanjangan menyebabkan berbagai wilayah di Indonesia mengalami kekeringan, sehingga berdampak luas bagi masyarakat.

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

"Lewat satu malam diizinkan Allah, kemarin malam kita bersholawat nariyah, ini hari dikasih hujan," kata Ustadz Yusuf Mansur dalam unggahan video perjalanan pulang menggunakan kendaraan saat hujan turun di jalan tol, seperti dilihat di akun Instagram-nya @yusufmansurnew, Senin (28/8/2023).

Ustadz Yusuf Mansur –alias Jam'an Nurchotib Mansur yang juga Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) itu– mengaku melihat sendiri bagaimana dampak musim kemarau di Sukabumi, Jawa Barat, di mana sungai-sungai telah mengering.

"Kasihan kemarin saya ke Sukabumi saya melihat sendiri sungai pada kering. Lewat sholawat nariyah dikabulkan sama Allah, beres dah tuh. Hujan turun, alhamdulillah," ujarnya. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
