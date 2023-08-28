Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bacaan Surat Ali Imran Ayat 159 Lengkap dengan Terjemahan Arab, Latin, dan Tafsirnya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:16 WIB
Bacaan Surat Ali Imran Ayat 159 Lengkap dengan Terjemahan Arab, Latin, dan Tafsirnya
Ilustrasi bacaan Surat Ali Imran Ayat 159 lengkap dengan terjemahan Arab, latin, dan tafsirnya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN Surat Ali Imran Ayat 159 lengkap dengan terjemahan Arab, latin, dan tafsirnya. Surat Ali Imran Ayat 159 membahas tentang keutamaan sifat lemah lembut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Diketahui bahwa Surat Ali Imran berada di urutan ketiga dalam kitab suci Alquran. Surat ini memiliki arti Keluarga Imran. Kemudian terdiri dari ayat 1–200 dan termasuk golongan surat Madaniyyah.

Berikut ini bacaan lengkap Surat Ali Imran Ayat 159, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Bacaan Surat Ali Imran Ayat 159

فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡۚ وَلَوۡ كُنۡتَ فَظًّا غَلِيۡظَ الۡقَلۡبِ لَانْفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِكَ ۖ فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَاسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِى الۡاَمۡرِۚ فَاِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَوَكِّلِيۡنَ

Arab latin: Fabimaa rahmatim minal laahi linta lahum wa law kunta fazzan ghaleezal qalbi lanfaddoo min hawlika fafu 'anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fil amri fa izaa 'azamta fatawakkal 'alal laah; innallaaha yuhibbul mutawak kileen.

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS Ali Imran (3): 159) 

