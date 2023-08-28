Bacaan Sholawat Bismillahillazi La Yadurru Ma'asmihi dan Keutamaannya

BACAAN sholawat bismillahillazi la yadurru ma'asmihi dapat diamalkan pada waktu pagi dan petang sesuai anjuran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Sholawat ini mengandung makna permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Barang siapa membaca sholawat ini niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hambanya dari marabahaya dan godaan setan yang terkutuk. Allah Ta'ala juga akan melimpahkan nikmat dan rezeki tidak terhingga.

Berikut bacaan sholawat bismillahillazi la yadurru ma'asmihi lengkap dengan keutamaannya yang dihimpun Okezone pada, Senin (28/08/23):

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى اْلاَرِضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Bacaan latin: Bismillahilladzi laa yadlurru ma'asmihi syaiun fil ardli wa laa fissamaai wahuas samii'ul 'aliim.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang bersama nama-Nya sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan di langit. Dan Dia Maha Mendengar lagi Mengetahui."