Bacaan Doa Meminta Hujan Sesuai Sunnah Nabi Rasulullah SAW

BACAAN doa meminta hujan sesuai sunnah Nabi Rasulullah SAW bisa disimak di sini. Sangat berguna diamalkan saat ini karena sedang terjadi polusi udara Jakarta yang menyebabkan banyak orang sakit. Turunnya hujan Insya Allah bisa mengatasinya.

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa doa meminta hujan sesuai sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dibaca seusai sholat istisqa atau sholat meminta hujan:

Di antara doa meminta hujan sesuai sunnah Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang dibaca adalah:

Doa 1

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْىِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

"Ya Allah, turunkanlah hujan pada hamba-Mu, pada hewan ternak-Mu, berikanlah rahmat-Mu, dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati." (HR Abu Dawud nomor 1176. Hasan)