HOME MUSLIM DOA HARIAN

17 Rukun Sholat Lengkap dengan Penjelasannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:05 WIB
17 Rukun Sholat Lengkap dengan Penjelasannya
Ilustrasi rukun sholat yang harus diperhatikan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH 17 rukun sholat yang menjadi tiang agama. Pasalnya, sholat termasuk ibadah utama yang kelak akan diperhitungkan di hari akhir.

Dalam menjalankan ibadah sholat tidak boleh hanya formalitas atau sekedar hafal gerakannya atau membaca bacaan. Namun juga harus mengetahui rukun-rukun di dalamnya.

Rukun sholat sendiri menjadi komponen yang esensial dalam ibadah tersebut. Sehingga jika tidak mengerjakan salah satu rukun, maka sholat tidak dianggap sah secara syar’i.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut 17 rukun sholat beserta bacaannya dilansir dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023), untuk kembali jadi bahan pelajaran.

1. Niat

Sebagaimana ibadah lainnya, sebelum memulai ibadah sholat harus membaca niatnya terlebih dahulu yang disesuaikan dengan jenis sholat yang akan dikerjakan. Misal sholat fardhu subuh yang dikerjakan sendirian: 

أُصَلِّى فَرْضَ الصُّبْح رَكَعتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لله تَعَالَى 

Arab Latin: "Usholli fardhos shubhi rok'ataini mustaqbilal qiblati adaa-an lillahi ta'aala"

Artinya: "Aku niat melakukan sholat fardhu Subuh dua rakaat, sambil menghadap kiblat, saat ini, karena Allah ta'ala."

2. Berdiri bagi yang mampu

Sholat merupakan ibadah wajib umat Islam yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Umumnya sholat dikerjakan dengan cara berdiri. Namun, jika tidak mampu maka bisa dengan duduk atau tidur menyamping sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini: 

صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“Shalatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan tidur menyamping.” (HR. Bukhari no. 1117, dari ‘Imron bin Hushain)

Telusuri berita muslim lainnya
