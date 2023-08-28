Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Dzikir Pagi Pembuka Rezeki Wajib Dicoba

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:21 WIB
Bacaan Dzikir Pagi Pembuka Rezeki Wajib Dicoba
Ilustrasi membaca dzikir pagi (Foto: Freepik)
A
A
A

BACAAN dzikir pagi pembuka rezeki berikut ini sangat penting diamalkan secara rutin oleh setiap Muslim. Sebagaimana dalam Alquran dinyatakan bahwa dzikir memiliki keutamaan yang sangat besar seperti halnya ibadah yang lainnya.

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an). Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan-perbuatan fahisyah (keji) dan munkar. Dan sungguh, dzikrullah (mengingat Allah) itu lebih besar (keutamaannya dibanding ibadah-ibadah lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-’Ankabut: 45)

Diketahui selain menjadi pembuka rezeki, membaca dzikir di pagi hari juga dapat memudahkan segala urusan kita di hari itu. Oleh sebab itu, penting untuk tidak melewatkannya khususnya setelah melaksanakan shalat subuh.

Melansir dari berbagai sumber, Senin (28/08/2023), berikut adalah bacaan dzikir pagi pembuka rezeki.

اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَدَنِى اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى سَمْعِى اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَصَرِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ ، اَللّٰھُمَّ اِنِّی اَعُوْذُ بِکَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا اِلَہَ اِلَّا اَنْتَ

Allahumma ‘afini fi badani, allahumma ‘afini fi sam’i, allahumma ‘afini fi bashori la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min ' adzabil qabri, laa ilaha illa anta

Artinya:

“Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan), Ya Allah selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan), Ya Allah selamatkan penglihatanku. Tiada Ilah (yang berhak diibadahi) kecuali engkau ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadaMU dari kekufuran dan kekafiran, Aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur (tiada Ilah yang berhak diibadahi) kecuali Engkau. (HR. Abu Dawud)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184537//doa-hDsN_large.jpg
Bacaan Dzikir dan Wirid Setelah Maghrib Lengkap dengan Bahasa Arab dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/330/3184166//ilustrasi-DQix_large.jpg
Apakah Boleh Berdzikir Menggunakan Tasbih Digital?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/618/3178935//dzikir-esJ5_large.jpg
Bacaan Dzikir dan Doa Jumat Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/614/3178188//zikir-y02l_large.jpg
Waktu Terbaik untuk Baca Dzikir Pagi dan Petang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/618/3175044//istighfar-4kVz_large.jpg
Bacaan Istighfar Beserta Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/614/3174621//dzikir-orZV_large.jpg
Bolehkah Dzikir Pakai Biji Tasbih?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement