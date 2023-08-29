Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Dzikir Pagi Dibaca Kapan? Simak Penjelasannya di Sini

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |09:19 WIB
Dzikir Pagi Dibaca Kapan? Simak Penjelasannya di Sini
Ilustrasi membaca dzikir pagi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DZIKIR pagi dibaca kapan? Simak penjelasannya di sini. Sangat penting diamalkan setiap Muslim, karena tersimpan keutamaan luar biasa besar di baliknya.

Sebagaimana telah Okezone himpun, waktu yang tepat untuk membaca dzikir pagi yaitu dianjurkan bakda Sholat Subuh hingga terbitnya fajar.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al Ahzab Ayat 42 bahwa bukroh adalah waktu yang tepat untuk berdzikir.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Dan bertasbihlah kepada-Nya pada saat bukroh dan ashiil." (QS Al Ahzab: 42) 

Halaman:
1 2
