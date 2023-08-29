Dzikir Pagi Dibaca Kapan? Simak Penjelasannya di Sini

DZIKIR pagi dibaca kapan? Simak penjelasannya di sini. Sangat penting diamalkan setiap Muslim, karena tersimpan keutamaan luar biasa besar di baliknya.

Sebagaimana telah Okezone himpun, waktu yang tepat untuk membaca dzikir pagi yaitu dianjurkan bakda Sholat Subuh hingga terbitnya fajar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al Ahzab Ayat 42 bahwa bukroh adalah waktu yang tepat untuk berdzikir.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Dan bertasbihlah kepada-Nya pada saat bukroh dan ashiil." (QS Al Ahzab: 42)