APA hukum membaca Al Matsurat? Berikut ini jawaban lengkapnya berdasarkan dalil-dalil sahih yang menjelaskannya.
Amalan Al Matsurat disebut juga dzikir pagi dan petang. Dibaca bakda Sholat Subuh dan Ashar. Memberikan keistimewaan luar biasa besar bagi kaum Muslimin yang membacanya.
Dilansir Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan hukumnya sunnah membaca Al Matsurat atau dzikir pagi dan petang.
Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadits ke-50 dari kitab "Jamiul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab":
الحَدِيْثُ الخَمْسُوْنَ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا ، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جاَمِعٌ ؟ قال : (( لاَ يَزالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – )) خَرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللَّفْظِ .