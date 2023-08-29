Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Agustus 2023 M/Safar 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:29 WIB
Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Agustus 2023 M/Safar 1445 H
Ilustrasi jadwal Puasa Ayyamul Bidh. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JADWAL Puasa Ayyamul Bidh bulan Agustus 2023 Masehi/Safar 1445 Hijriah bisa disimak di sini. Adapun jadwal puasa sunnah ini berlangsung dua kali pada Agustus, yakni awal dan akhir bulan.

Puasa Ayyamul Bidh dikerjakan setiap tengah bulan yakni tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Dianjurkan supaya tidak melewatkannya karena memiliki keutamaan luar biasa besar.

Info grafis doa buka puasa. (Foto: Okezone)

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh

Berikut ini jadwal puasa Ayyamul Bidh bulan Agustus 2023 M/Safar 1445 H, sebagaimana telah Okezone himpun:

- 13 Safar 1445 H: Rabu, 30 Agustus 2023 M

- 14 Safar 1445 H: Kamis, 31 Agustus 2023 M

- 15 Safar 1445 H: Jumat, 1 September 2023 M 

