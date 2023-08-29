Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Alquran dan Sains Ungkap Fungsi Utama Tumbuhan, Jadi Andalan Lingkungan hingga Makhluk Hidup Lainnya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |09:46 WIB
Alquran dan Sains Ungkap Fungsi Utama Tumbuhan, Jadi Andalan Lingkungan hingga Makhluk Hidup Lainnya
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap fungsi utama tumbuhan di muka bumi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap fungsi utama tumbuhan di muka bumi. Diketahui bahwa tumbuhan yang ada di muka bumi jumlahnya sangat banyak, tidak dapat terhitung oleh manusia.

Adanya tumbuhan di muka bumi tentu memberikan fungsi serta manfaat yang sangat penting. Fungsi ini untuk lingkungan hingga makhluk hidup lainnya.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dalam buku "Tafsir Alquran Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup" yang disusun Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia mengungkapkan fungsi dan manfaat tumbuhan.

Dijelaskan bahwa tumbuhan berfungsi sebagai sumber makanan. Hal ini diterangkan dalam kitab suci Alquran Surat Abasa Ayat 24–32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya:

"Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah Bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di Bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." (QS Abasa: 24–32) 

Halaman:
1 2 3
