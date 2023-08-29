Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Alasan Kenapa Jenggot Habib Umar Merah

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |10:18 WIB
Ini Alasan Kenapa Jenggot Habib Umar Merah
Alasan jenggot Habib Umar bin Hafidz berwarna merah. (Foto: YouTube Nabawi TV)
A
A
A

INI alasan kenapa jenggot Habib Umar merah. Habib Umar bin Hafidz merupakan ulama besar asal Yaman yang menjadi panutan Muslim dunia.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Habib Umar memiliki nama lengkap Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Beliau lahir di Tarim, Hadhramaut, Yaman, pada 27 Mei 1963 Masehi.

Habib Umar bin Hafidz. (Foto: YouTube Nabawi TV)

Habib Umar bin Hafidz memiliki ciri khas jenggot berwarna merah. Dalam ajaran agama Islam, pria disunnahkan memiliki jenggot. Hal inilah yang dilakukan Habib Umar yang memiliki jenggot khusus.

Menariknya, jenggot yang dimiliki Habib Umar berwarna merah. Selain itu, beliau memilih model jenggot the boxed beard. Adapun model rambut wajah yang satu ini biasanya dicukur rapi dan hampir tidak memiliki volume. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/614/3095141/menag-sebut-banyak-orang-ngaku-ulama-bermodal-haji-tapi-minim-kapasitas-CzfRfWvOJl.jpg
Menag Sebut Banyak Orang Ngaku Ulama Bermodal Haji, tapi Minim Kapasitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/614/3073764/profil-syekh-ahmad-bin-ali-al-hudzaifi-imam-masjid-nabawi-yang-berkunjung-ke-indonesia-83VNu3HkUR.jpg
Profil Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi yang Berkunjung ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069898/kisah-syekh-maher-imam-masjidil-haram-yang-lulusan-jurusan-matematika-VJ0lhXEuvM.jpg
Kisah Syekh Maher, Imam Masjidil Haram yang Lulusan Jurusan Matematika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/614/3053395/profil-syekh-ahmad-yassin-yang-ramal-israel-hancur-2027-Kxl1JFvGW7.jpg
Profil Syekh Ahmad Yassin yang Ramal Israel Hancur 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/621/3049958/ini-ulama-yang-berperan-dalam-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-1945-O088rw2yo0.jpg
Ini Ulama yang Berperan dalam Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/614/3039918/kukuhkan-forum-dai-se-asia-tenggara-wapres-tonggak-baru-dakwah-islam-0iFpawr33F.jpg
Wapres Sebut Forum Dai Se-Asia Tenggara Jadi Tonggak Baru Dakwah Islam
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement