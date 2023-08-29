Ini Alasan Kenapa Jenggot Habib Umar Merah

INI alasan kenapa jenggot Habib Umar merah. Habib Umar bin Hafidz merupakan ulama besar asal Yaman yang menjadi panutan Muslim dunia.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Habib Umar memiliki nama lengkap Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Beliau lahir di Tarim, Hadhramaut, Yaman, pada 27 Mei 1963 Masehi.

Habib Umar bin Hafidz memiliki ciri khas jenggot berwarna merah. Dalam ajaran agama Islam, pria disunnahkan memiliki jenggot. Hal inilah yang dilakukan Habib Umar yang memiliki jenggot khusus.

Menariknya, jenggot yang dimiliki Habib Umar berwarna merah. Selain itu, beliau memilih model jenggot the boxed beard. Adapun model rambut wajah yang satu ini biasanya dicukur rapi dan hampir tidak memiliki volume.