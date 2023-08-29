Kocak! Abu Nawas Gelantungan di Perut Keledai demi Bisa Pulang ke Rumah

ABU Nawas memang tidak pernah kehabisan akal. Aksi nyeleneh ini gara-gara sosok humoris itu diusir keluar kampung.
Alasannya, menurut penasihat raja, Abu Nawas akan mendatangkan musibah. Hal itu berdasarkan mimpi Baginda Raja yang diputuskan oleh penasihat istana.
Salah satu hukuman Abu Nawas adalah dilarang kembali ke kampung dengan menaiki keledai. Jika melanggar, Abu Nawas bakal kena hukuman sangat berat.
Singkatnya, masyarakat gembira Abu Nawas telah kembali ke kampung. Begitu juga dengan Raja dan penggawa istana. Tetapi senangnya orang-orang istana karena akan menghukum Abu Nawas.