Jadwal Sholat Hari Ini Rabu 30 Agustus 2023 M/13 Safar 1445 H

JADWAL sholat hari ini Rabu 30 Agustus 2023 Masehi/13 Safar 1445 Hijriah. Bisa membantu setiap Muslim di Indonesia untuk menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 04.14
Subuh: 04.24
Zuhur: 11.45
Asar: 15.04
Magrib: 17.46
Isya: 18.55
2. Denpasar
Imsak: 05.01
Subuh: 05.11
Zuhur: 12.27
Asar: 15.47
Magrib: 18.22
Isya: 19.32
3. Makassar
Imsak: 04.42
Subuh: 04.52
Zuhur: 12.10
Asar: 15.30
Magrib: 18.08
Isya: 19.18