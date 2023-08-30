Kisah Nabi Harun dan Mukjizatnya Pandai Berbicara

KISAH Nabi Harun dan mukjizatnya wajib diketahui setiap Muslim sehingga dapat memetik hikmahnya demi kemuliaan di dunia dan akhirat.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Nabi Harun adalah kakak sekaligus mentor dari Nabi Musa dalam berdakwah. Bila Nabi Musa memiliki mukjizat yang terkenal, maka begitu pula terdapat beberapa mukjizat yang terdapat Nabi Harun dari Allah SWT.

Nabi Harun diketahui hidup selama 123 tahun atau dalam rentang 1531-1408 SM. Nabi Musa diangkat menjadi nabi yang lebih awal, sebelum mengangkat Harun. Harun menjadi nabi untuk mendampingi Musa berdakwah.

Kisah mereka berdakwah tersohor saat mengajak kaum Bani Israel dan Firaun di Mesir ke jalan Islam. Mereka mendapat banyak tantangan, bahkan hendak dibunuh oleh pasukan Firaun. Nabi Harun wafat di daerah Al-Tiih, yaitu sebelum Bani Israil memasuki Palestina.

