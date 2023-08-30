Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Muslimah Cilik Suapi Temannya yang Disabilitas saat Istirahat Sekolah, Netizen: Malaikat Kecil

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |09:05 WIB
Viral Muslimah Cilik Suapi Temannya yang Disabilitas saat Istirahat Sekolah, Netizen: Malaikat Kecil
Viral Muslimah cilik suapi temannya yang mengalami disabilitas. (Foto: Instagram @awreceh.id)
A
A
A

VIRAL video seorang Muslimah cilik menyuapi teman laki-lakinya yang mengalami disabilitas. Momen haru ini terjadi di depan teras kelas mereka ketika jam istirahat sekolah.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @awreceh.id, dalam video viral haru itu terlihat adik laki-laki tersebut mengalami keterbatasan fisik. Ia tidak memiliki dua kaki dan dua pergelangan tangan.

Viral Muslimah cilik suapi temannya yang mengalami disabilitas. (Foto: Instagram @awreceh.id)

Sementara sang Muslimah cilik yang menggunakan seragam dan hijab putih, memberikan suapan demi suapan kepada sahabatnya itu. Tampak adik laki-lakinya tersebut sangat lahap makan.

Video viral ini menjadi pusat perhatian waganet. Sedikitnya mendapat 299.678 tombol Like dan komentar hingga 5,545.

"Adik kecil ini masih bisa bersemangat menjalani kehidupan. Aku yang baru kena masalah yang tidak seberat adik ini udah banyak mengeluh, menyalahkan Tuhan kenapa diberi cobaan. Contoh motor tiba-tiba mati pas tengah malam, ditipu sama temen, orangtua yg neken terus kapan nikah. Hmmm," tulis pemilik akun @baim*****.

"Kalian bukan hanya sekadar melihat 2 anak manusia, di sini kalian juga melihat kemanusiaan. Peluk jauh buat malaikat² kecil ini," ungkap @ella*****. 

Halaman:
1 2 3
