HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Mualaf Yusuf Estes, Berawal Benci Islam hingga Takjub dengan Surat Al Ikhlas

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:20 WIB
Kisah Mualaf Yusuf Estes, Berawal Benci Islam hingga Takjub dengan Surat Al Ikhlas
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

KISAH Mualaf Yusuf Estes menarik perhatian banyak orang. Pasalnya, sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang misionaris (pendakwah) Kristen yang sering kali membagikan pesan-pesan indah.

Tidak hanya itu, Yusuf Estes pun bangga dengan agama yang dianutnya hingga berpikir untuk membuat orang banyak bisa turut mendapatkan pesan damai dari alkitab yang selalu dibawanya.

"Setiap saya pergi saya selalu membawa alkitab dan salib," ujarnya di kanal YouTube Hijrahfest Official, dikutip pada Rabu (30/8/2023).

Pria berasal dari Texas itu bahkan pernah memandang buruk Islam hingga takut berbisnis dengan orang Muslim. Maklum, dia pun termasuk orang yang lahir dari keluarga beragama Kristen yang taat.

Sejak kecil bahkan dia selalu datang ke gereja dan dibaptis pada usia 12 tahun di Pasadena, Texas. Bahkan selama memeluk agama Kristen, pria kelahiran 1 Januari 1944 itu mengisi kehidupannya dengan dua hal.

Bekerja keras dalam berbisnis untuk mendapatkan uang dan memberi tahu orang lain tentang Yesus serta perdamaian dengan tujuan agar banyak orang yang memeluk agamanya.

Namun seiring berjalannya waktu, ada satu hal yang mengganjal hati dan pikirannya. Dia mempertanyakan kenapa Tuhan menciptakan dirinya dan apa yang diinginkan Tuhan.

"Tapi di agamaku terdahulu, siapa pun harus percaya tanpa perlu bertanya,” tuturnya.

Halaman:
1 2 3
