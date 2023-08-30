Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Penggembala Sholat Berdiri di Atas Sapi, Bagaimana Hukumnya?

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:30 WIB
Viral Penggembala Sholat Berdiri di Atas Sapi, Bagaimana Hukumnya?
Viral penggembala sholat berdiri di atas sapinya. (Foto: Instagram @real_funkymallam)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang penggembala sholat berdiri di atas sapi gembalanya. Lantas, bagaimana hukumnya menurut syariat Islam?

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @real_funkymallam, terlihat pria penggembala dengan kemeja lengan panjang kotak-kotak itu melakukan gerakan-gerakan sholat di atas sapinya yang berwarna putih. Dia berdiri takbiratul ihram, rukuk, hingga sujud di atas punggung si sapi.

Viral penggembala sholat berdiri di atas sapinya. (Foto: Instagram @real_funkymallam)

Keterangan unggahan tersebut menyatakan penggembala sapi tersebut masih salah dalam mengerjakan sholat di atas hewan tunggangannya. Ini tidak seperti pernah dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((كان رسولُ اللهِ يُصلِّي على راحلتِه حيثُ توجَّهتْ به - أي في جِهة مَقصدِه - فإذا أراد الفريضةَ نزَلَ فاستقبلَ القِبلةَ))

"Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahuanhu bahwa Nabi sholat di atas kendaraannya menuju ke arah Timur. Namun ketika beliau mau sholat wajib, beliau turun dan sholat menghadap kiblat." (HR Bukhari)

"Nabi Shallallahu alaihi wassallam telah mencontohkan bagaimana seorang musafir dapat sholat di atas benda apa pun yang ditungganginya," jelas caption itu.

"Ketika sholat di atas untanya, Nabi tidak berdiri. Sebaliknya, Nabi duduk di atas unta, dan dahinya tidak menyentuh punggung unta," imbuhnya. 

