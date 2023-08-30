AYAT Kursi terjemahan bahasa Melayu dan Inggris. Ayat Kursi merupakan Surat Al Baqarah Ayat 255.
Dalam hadits riwayat Ubay bin Ka'ab diterangkan bahwa Ayat Kursi adalah ayat paling agung di dalam kitab suci Alquran. Tersimpan banyak arti yang menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifat-Nya yang mulia.
Berikut ini bacaan lengkap Ayat Kursi terjemahan bahasa Melayu dan Inggris, sebagaimana telah Okezone himpun:
اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Arab latin: Allahu la ilaha illa huw, al-hayyul-qayyum, la ta'khuzuhu sinatuw wa la na'um, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, man zallazi yasyfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'im min 'ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma, wahuwal-'aliyyul-'azim.