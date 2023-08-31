Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Dzikir Pagi Terjemahan Bahasa Melayu dan Inggris

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:22 WIB
Dzikir Pagi Terjemahan Bahasa Melayu dan Inggris
Ilustrasi Dzikir Pagi (Foto: Freepik)
A
A
A

DZIKIR pagi terjemahan bahasa Melayu dan Inggris bisa diamalkan untuk memohon berkah, perlindungan, dan kedamaian dari Allah SWT.

Membaca dzikir pagi memberikan ketenangan pikiran dan persiapan yang baik untuk menjalani aktivitas. Sebaiknya dzikir pagi dalam Al-Ma’tsurat dapat dibaca selepas sholat subuh.

Berikut bacaan dzikir pagi terjemahan Bahasa Melayu dan Inggris berdasarkan buku Al-Ma’tsurat kumpulan Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna:

-Membaca taawudz:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Audzubillahiminasyaitonirojim bismillahirohmanirohim.

Terjemahan Bahasa Melayu:

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk."

Terjemahan Bahasa Inggris:

"I seek refuge in Allah from the temptations of the accursed Satan."

-Membaca Ayat Kursi satu kali:

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ

الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu la ilaha illa huw, al-hayyul-qayyum, la ta'khuzuhu sinatuw wa la na'um, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, man zallazi yasyfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'im min 'ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma, wahuwal-'aliyyul-'azim.

