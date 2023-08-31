Tidur Miring ke Kanan Baik untuk Jantung? Alquran dan Sains Ungkap Faktanya

ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta tidur miring ke kanan. Benarkah sangat baik untuk kesehatan jantung?

Selain membaca doa terlebih dulu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam juga selalu menghadap miring ke sebelah kanan ketika tidur. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadits, Rasulullah mengajarkan beberapa sunnah ketika tidur.

Diriwayatkan dari Al Barra' ibn Azib bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda yang artinya:

"Jika ingin mendatangi pembaringanmu, maka berwudhulah dengan wudhu sholat, kemudian berbaringlah dengan menyamping ke kanan, lalu bacalah:

Allahumma aslamtu wajhi ilaika, wa fawwadhtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wala manja minka illa ilaika, amantu bikitdbika alladzi anzalta wa binabiyyika alladzi arsalta

(Ya Allah, kuserahkan wajahmu kepada-Mu, dan kuserahkan urusanku kepada-Mu, kurebahkan punggungku kepada-Mu dengan penuh kecintaan dan ketakutan kepada-Mu. Tak ada tempat berlindung dan keselamatan dari-Mu kecuali Engkau. Aku beriman kepada kitab-Mu yang Kau turunkan dan kepada nabi-Mu yang Kau utus).

Apabila kau mati pada malammu itu, niscaya kau tetap dalam keadaan fitrah. Jadikan semua doa itu adalah akhir dari apa yang kau ucapkan." (HR Bukhari dan Muslim)