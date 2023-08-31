Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Pria Sholat Berdiri Gelar Sajadah di Lorong Pesawat, Bagaimana Hukumnya?

Alifah Mulyani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:32 WIB
Viral Pria Sholat Berdiri Gelar Sajadah di Lorong Pesawat, Bagaimana Hukumnya?
Viral pria sholat di lorong pesawat. (Foto: Instagram @nadirsyahhosen_official)
A
A
A

VIRAL video seorang pria sholat berdiri menggelar sajadah di lorong pesawat terbang. Dia sholat di antara kursi para penumpang pesawat.

Video viral yang diunggah akun Instagram @nadirsyahhosen_official ini memperlihatkan seorang pria sedang sholat di lorong antar-kursi penumpang. Terlihat beberapa orang serta pramugari berdiri menunggu pria tersebut selesai sholat.

Viral pria sholat di lorong pesawat. (Foto: Instagram @nadirsyahhosen_official)

Orang lain tentu saja merasa terganggu dengan adanya pria tersebut. Mereka yang ingin lewat jadi harus menunggu sampai selesai.

Sementara Nadirsyah Hosen yang mengunggah video viral tersebut menyatakan dalam Islam sendiri diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hamba-Nya mudah dalam melaksanakan ibadah, bukan malah menyulitkan. Apalagi, sampai mengganggu orang lain.

"Islam itu bukan agama rumit," tulis Gus Nadir –sapaan akrabnya– dalam keterangan unggahan viral tersebut. 

