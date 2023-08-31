Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Guru Ajari Murid Menghafal Bahasa Arab Pakai Lagu NCT Dream, Netizen: Cara Jitu

Alifah Mulyani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |13:42 WIB
Viral Guru Ajari Murid Menghafal Bahasa Arab Pakai Lagu NCT Dream, Netizen: Cara Jitu
Viral ibu guru ajari murid menghafal bahasa Arab pakai lagu NCT Dream. (Foto: TikTok @dymskiii)
A
A
A

VIRAL ibu guru sekolah dasar (SD) mengajarkan siswa-siswinya menghafal profesi dalam bahasa Arab. Uniknya, cara mereka menghafal menggunakan lagu "Candy" dari boyband Korea NCT Dream.

Melalui akun TikTok pribadinya @dymskiii, guru itu membagikan video viral tersebut. Dalam unggahan pada 23 Agustus 2023 ini memperlihatkan siswa-siswi sedang menghafalkan berbagai profesi dalam bahasa Arab.

Viral ibu guru ajari murid menghafal bahasa Arab pakai lagu NCT Dream. (Foto: TikTok @dymskiii)

Diketahui, ibu guru tersebut seorang K-Popers yang menyukai sejumlah boyband asal Korea Selatan. Terlihat dalam bio TikToknya, dia merupakan ELF atau fans dari boygroup Super Junior.

Sang ibu guru merupakan fans dari Lee Donghae yang merupakan anggota boygroup tersebut. Ini juga terlihat dalam bionya, Lee Donghae's Propherty.

Selain menyukai Super Junior, dia juga menyukai NCT Dream yang merupakan boygroup dengan naungan agensi sama.

"Giliran pake nada ini apal nya cevat sekali," tulis ibu guru tersebut dalam keterangan di unggahan video viralnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
guru NCT Dream Bahasa Arab Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement