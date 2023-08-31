Viral Guru Ajari Murid Menghafal Bahasa Arab Pakai Lagu NCT Dream, Netizen: Cara Jitu

VIRAL ibu guru sekolah dasar (SD) mengajarkan siswa-siswinya menghafal profesi dalam bahasa Arab. Uniknya, cara mereka menghafal menggunakan lagu "Candy" dari boyband Korea NCT Dream.

Melalui akun TikTok pribadinya @dymskiii, guru itu membagikan video viral tersebut. Dalam unggahan pada 23 Agustus 2023 ini memperlihatkan siswa-siswi sedang menghafalkan berbagai profesi dalam bahasa Arab.

Diketahui, ibu guru tersebut seorang K-Popers yang menyukai sejumlah boyband asal Korea Selatan. Terlihat dalam bio TikToknya, dia merupakan ELF atau fans dari boygroup Super Junior.

Sang ibu guru merupakan fans dari Lee Donghae yang merupakan anggota boygroup tersebut. Ini juga terlihat dalam bionya, Lee Donghae's Propherty.

Selain menyukai Super Junior, dia juga menyukai NCT Dream yang merupakan boygroup dengan naungan agensi sama.

"Giliran pake nada ini apal nya cevat sekali," tulis ibu guru tersebut dalam keterangan di unggahan video viralnya.