HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Murid SD Sholat Berjamaah di Dalam Kereta, Netizen: Anak-Anak Salih

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:15 WIB
Viral Murid SD Sholat Berjamaah di Dalam Kereta, Netizen: Anak-Anak Salih
Viral murid SD sholat berjamaah di dalam gerbong kereta api. (Foto: TikTok @sditalhikmahbence)
VIRAL video yang memperlihatkan para murid SD (sekolah dasar) sholat berjamaah di dalam gerbong kereta api. Mereka sholat di antara kursi penumpang.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @sditalhikmahbence, terlihat murid SD itu terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki menggelar sajadah di lorong kursi penumpang, sementara yang perempuan duduk di kursi kereta api.

"Masya Allah tabarakallah," jelas keterangan unggahan video viral itu.

Viral murid SD sholat berjamaah di dalam gerbong kereta api. (Foto: TikTok @sditalhikmahbence)

Dalam unggahan viral tersebut juga disematkan ayat suci Alquran yang menerangkan kewajiban kaum Muslimin menunaikan sholat lima waktu di mana pun berada.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya:

"Maka laksanakanlah sholat; tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong." (Alquran Surat Al Hajj Ayat 8) 

