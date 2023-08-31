Profil Halimah Alaydrus, Ustadzah Cantik yang Memiliki Nasab ke Nabi Muhammad

HALIMAH Alaydrus merupakan seorang ustadzah cantik yang lahir di Indramayu, Jawa Barat, pada tahun 1979. Meski tidak pernah memperlihatkan wajahnya di media sosial, dakwahnya tersebar di mana-mana.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Ustadzah Halimah Alaydrus tidak pernah memperlihatkan wajahnya di media sosial meski memiliki 1,7 juta follower. Sebab, menurutnya, wajah merupakan salah satu aurat yang harus dijaga.

Namun ketika mengadakan kajian khusus Muslimah, ia akan membuka cadarnya dan memperlihatkan wajah dengan syarat tidak boleh ada yang mengambil foto maupun video.

Ustadzah Halimah Alaydrus kerap mencuri perhatian masyarakat karena penyampaian dakwahnya yang sangat teduh dan menenangkan hati para jamaahnya.

Ustadzah Halimah Alaydrus lahir di keluarga yang sangat taat agama Islam. Sejak kecil ia memilih belajar ilmu agama Islam di beberapa pesantren daripada pendidikan formal.

Pada 1991, Ustadzah Halimah Alaydrus pertama kali mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'awiyah Bangil Pasuruan.