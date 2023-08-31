Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Profil Halimah Alaydrus, Ustadzah Cantik yang Memiliki Nasab ke Nabi Muhammad

Alifah Mulyani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |16:31 WIB
Profil Halimah Alaydrus, Ustadzah Cantik yang Memiliki Nasab ke Nabi Muhammad
Ilustrasi Ustadzah Halimah Alaydrus yang memiliki nasab ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HALIMAH Alaydrus merupakan seorang ustadzah cantik yang lahir di Indramayu, Jawa Barat, pada tahun 1979. Meski tidak pernah memperlihatkan wajahnya di media sosial, dakwahnya tersebar di mana-mana.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Ustadzah Halimah Alaydrus tidak pernah memperlihatkan wajahnya di media sosial meski memiliki 1,7 juta follower. Sebab, menurutnya, wajah merupakan salah satu aurat yang harus dijaga.

Ilustrasi Ustadzah Halimah Alaydrus yang memiliki nasab ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Shutterstock)

Namun ketika mengadakan kajian khusus Muslimah, ia akan membuka cadarnya dan memperlihatkan wajah dengan syarat tidak boleh ada yang mengambil foto maupun video.

Ustadzah Halimah Alaydrus kerap mencuri perhatian masyarakat karena penyampaian dakwahnya yang sangat teduh dan menenangkan hati para jamaahnya.

Ustadzah Halimah Alaydrus lahir di keluarga yang sangat taat agama Islam. Sejak kecil ia memilih belajar ilmu agama Islam di beberapa pesantren daripada pendidikan formal.

Pada 1991, Ustadzah Halimah Alaydrus pertama kali mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'awiyah Bangil Pasuruan. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/613/3139897/cahaya_hati_indonesia-UxIC_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Berlindung ke Allah dari Kejahatan Malam” bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdaus dan Ustadzah Inarotul Ain, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077839/cerita-wanita-cantik-sembuh-dari-kehidupan-abnormal-setelah-masuk-islam-tEHluQQGXW.jpg
Cerita Wanita Cantik Sembuh dari Kehidupan Abnormal Setelah Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/614/3076997/cerita-gadis-cantik-ucap-syahadat-setelah-dapat-bukti-tuhan-itu-satu-B2nZHQdjkI.jpg
Cerita Gadis Cantik Ucap Syahadat Setelah Dapat Bukti Tuhan Itu Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/614/3076648/diusir-hingga-dimasukkan-ke-kandang-hewan-kisah-perjuangan-mualaf-desima-GJbRR95SEy.jpg
Diusir hingga Dimasukkan ke Kandang Hewan, Kisah Perjuangan Mualaf Desima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076333/kisah-si-cantik-silvi-masuk-islam-usai-lihat-pria-idamannya-sholat-dan-mengaji-j2YYYAgm8a.jpg
Kisah si Cantik Silvi Masuk Islam Usai Lihat Pria Idamannya Sholat dan Mengaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/614/3075683/kisah-wanita-cantik-masuk-islam-setelah-baca-surat-al-baqarah-YyJ7uEh3Pt.jpg
Kisah Wanita Cantik Masuk Islam Setelah Baca Surat Al Baqarah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement