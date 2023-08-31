Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

4 Tempat yang Diduga Tembok Yajuj Majuj, Salah Satunya di Kutub

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:31 WIB
4 Tempat yang Diduga Tembok Yajuj Majuj, Salah Satunya di Kutub
Ilustrasi tempat yang diduga tembok Yajuj Majuj. (Foto: Istimewa/Nouahsark)
A
A
A

BERIKUT ini 4 tempat yang diduga tembok Yajuj Majuj. Yajuj majuj dalam agama Islam digambarkan sebagai sebuah ras atau bangsa yang akan memunculkan kekacauan di dunia.

Selain itu, munculnya Yajuj Majuj juga disebut sebagai salah satu tanda akhir zaman. Di dalam Alquran disebutkan pada Surat Al Kahfi yang menceritakan kala itu Raja Zulkarnain dalam perjalanannya sampai di antara dua gunung.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Dia bertemu kaum yang mengadukan tentang bahaya dari Yajuj Majuj. Akhirnya Zulkarnain membangun tembok untuk mengurung mereka agar tidak bisa membuat kekacauan.

Dalam perkembangan zaman, hal ini memunculkan banyak teori dan spekulasi mengenai tempat asli yang diduga sebagai tembok Yajuj Majuj. Namun sampai saat ini belum ada satu pun teori tersebut yang terbukti benar.

Berikut ini tempat yang diduga tembok Yajuj dan Majuj, sebagaimana dihimpun dari Kalam Sindonews:

1. Tembok Besar China

Tembok Besar China adalah sebuah benteng yang dibangun untuk melindungi kawasan tersebut. Dinding ini membentang dari Liaodong di timur dan Danau Lop di barat.

Sejak dahulu sebenarnya sudah cukup banyak teori yang mengatakan bahwa tembok besar ini adalah tempat Yajuj dan Majuj dikurung, namun hal tersebut belum bisa dipastikan.

Sebab berdasarkan ajaran Islam, tembok Yajuj dan Majuj berada di wilayah timur dunia, sedangkan Tembok Besar China ada di sebelah wilayah utara dunia. 

Halaman:
1 2 3
