HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Kisah David vs Goliath Versi Islam

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:36 WIB
Kisah David vs Goliath Versi Islam
Kisah David Vs Goliath (Foto: Freepik)
A
A
A

KISAH David vs Goliath versi Islam lebih dikenal dengan pertempuran antara Nabi Daud Alaihissallam dan Raja Jalut. Selain dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kitab Zabur, Nabi Daud juga turut andil dalam peperangan Bani Israil melawan penguasa Raja Jalut yang kafir.

Berikut kisah David vs Goliath versi Islam telah tertuang dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 251 sebagai berikut:

فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٥١

"Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam." (QS Al Baqarah: 251).

Surat tersebut menceritakan tentang sosok Nabi Daud yang kala itu masih sangat muda dan tidak memiliki kemampuan berperang harus bergabung dengan bala tentara Bani Israil di bawah pimpinan Raja Thalut.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
