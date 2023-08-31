Apa Itu Ciput Hijab yang Bikin Guru Botaki Belasan Siswi di Lamongan?

Ilustrasi mengenal ciput hijab yang membuat ibu guru di Lamongan botaki belasan siswi. (Foto: Istimewa/Okezone)

VIRAL kasus guru berinisial EN membotaki 14 siswi SMPN 1 Kecamatan Sukodadi Lamongan karena tidak memakai dalaman (inner) atau ciput hijab. Lantas, apa itu ciput hijab?

Ciput menjadi pelengkap dari pemakaian hijab atau jilbab bagi Muslimah. Ciput menjaga rambut tidak keluar dari hijab atau melambai-lambai di kening.

BACA JUGA: Kronologi Guru Viral Cukur Rambut Belasan Siswa Gegara Tak Pakai Ciput Hijab

Dikutip dari buku berjudul "Dandan Hijab 7 Menit: JIlbab Cantik Tanpa Peniti" karya Iva Hardiana, dijelaskan pentingnya menggunakan ciput hijab bagi Muslimah.

Sebagai seorang Muslimah, menggunakan pakaian tertutup rasanya belum lengkap tanpa dilengkapi hijab yang menyempurnakan penampilan. Maka itu, dibutuhkan peran ciput dalam berbusana kaum Muslimah.