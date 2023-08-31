Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa yang Dibaca pada Malam Jumat

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:31 WIB
Doa yang Dibaca pada Malam Jumat
Ilustrasi doa yang dibaca pada malam Jumat. (Foto: Shutterstock)
DOA yang dibaca pada malam Jumat akan dibahas dalam artikel kali ini. Umat Islam diajarkan untuk memperbanyak amal ibadah pada malam Jumat hingga hari Jumat keesokannya.

Amalan tersebut salah satunya adalah membaca doa atau dzikir atau sholawat. Berikut ini bacaan doa sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang bisa dikerjakan pada malam Jumat.

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

Dikutip dari Almanhaj.co.id, dalam riwayat dari Aus bin Aus berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ – يَقُولُونَ: بَلِيتَ -؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

رواه أبو داود (1047)، والنسائي (1374) وابن ماجه (1085)، وصححه الألباني في “صحيح سنن أبي داود” (4 / 214)، وقال: ” إسناده صحيح على شرط مسلم… وصححه ابن حبان أيضا والنووي ” انتهى.

