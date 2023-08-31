Dzikir Petang Terjemahan Bahasa Melayu dan Inggris

DZIKIR petang terjemahan bahasa Melayu dan Inggris bisa diamalkan dalam keseharian. Dzikir merupakan bentuk komunikasi kita pada Allah.

Dzikir petang terdiri atas sejumlah bacaan yang dibaca pada petang atau sore hari. Perintah ini tentu sangat baik untuk dilakukan karena terdapat dalam Alquran dan hadits.

-Dalam hadits qudsi Allah Swt berfirman:

"Aku akan menyertai hamba-Ku ketika berdzikir kepada-Ku dan ketika bibirnya menyebut nama-Ku. Pada hadits lain, Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang ingin selalu berjalan-jalan di taman syurga, hendaklah ia memperbanyak dzikir kepada Allah azza wa jalla."

BACA JUGA: Dzikir Pagi Arab Terjemahan Bahasa Inggris dan Indonesia

Rasulullah Saw juga pernah menggambarkan perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah seperti orang yang hidup, sementara orang yang tidak berdzikir kepada Allah sebagai orang yang mati.

Berikut dzikir petang yang bisa diamalkan, Kamis (31/8/2023).

1. Membaca Ta'awudz dan Ayat Kursi

Sebelum membaca dzikir petang, dianjurkan untuk membaca ta'awudz dan ayat kursi.

Ta'awudz

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

A'uudzu billaahi minasy-syaithoonir-rojiim.

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk"

"I seek refuge in Allah from the temptations of the cursed devil"

-Ayat Kursi

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ

الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu la ilaha illa huw, al-hayyul-qayyum, la ta'khuzuhu sinatuw wa la na'um, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, man zallazi yasyfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'im min 'ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma, wahuwal-'aliyyul-'azim.

"Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada) di hadapan mereka, dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS Al Baqarah: 255)

Allah has no Deity (who has the right to be worshiped) but He Who is Eternal and continues to take care of (His creatures); not sleepy and not sleeping. To Him belongs what is in the heavens and on earth. No one can intercede with Allah without His permission. Allah knows what (is) in front of them and behind them and they know nothing from Allah's Knowledge except what He wills. Allah's chair covers the heavens and the earth. And Allah does not find it hard to maintain both of them, Allah is Most High, Most Great"