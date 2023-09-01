Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Tembok Yajuj Majuj Terbuat dari Besi-Besi Kuat yang Dibangun Raja Dzulqarnain

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:34 WIB
Kisah Tembok Yajuj Majuj Terbuat dari Besi-Besi Kuat yang Dibangun Raja Dzulqarnain
Ilustrasi tembok Yajuj Majuj dari besi-besi besar kuat yang dibangun Raja Dzulqarnain. (Foto: Istimewa/iNews.id)
A
A
A

INILAH kisah tembok Yajuj Majuj yang dibangun Raja Dzulqarnain. Tembok tersebut terbuat dari besi-besi yang sangat kuat untuk melindungi umat manusia dari serangan Yajuj Majuj pada akhir zaman kelak.

Yajuj Majuj dalam ajaran agama Islam digambarkan sebagai sebuah ras atau bangsa yang akan memunculkan kekacauan di dunia pada hari akhir nanti.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Selain itu, munculnya Yajuj Majuj juga disebut sebagai salah satu tanda akhir zaman. Pada Alquran disebutkan dalam Surat Al Kahfi yang menceritakan kala itu Raja Dzulqarnain dalam perjalanannya sampai di antara dua gunung.

Dia bertemu umat manusia yang mengadukan tentang bahaya dari Yajuj Majuj. Akhirnya Raja Dzulqarnain membangun tembok besar untuk mengurung mereka agar tidak bisa membuat kekacauan.

Dilansir Almanhaj.or.id, Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menerangkan bahwa fitnah ini terjadi pada masa Nabi Isa bin Maryam Alaihissallam setelah ia membunuh Dajjal.

Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doa Nabi Isa bin Maryam atas mereka.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

"Hingga apabila (tembok) Yajuj dan Majuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan (apabila) janji yang benar (hari berbangkit) telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalaklah. (Mereka berkata): 'Alangkah celakanya kami, sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini, bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim'." (QS Al Anbiyaa (21): 96–97) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/614/2900457/kisah-kaum-bani-israil-dikutuk-jadi-kera-yang-hina-oleh-allah-ta-ala-ini-penyebabnya-r59BGwI2dw.jpg
Kisah Kaum Bani Israil Dikutuk Jadi Kera yang Hina oleh Allah Ta'ala, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/330/2878662/kisah-harut-dan-marut-dua-malaikat-yang-diutus-untuk-menolong-nabi-sulaiman-wqXWfr4Szy.jpg
Kisah Harut dan Marut, Dua Malaikat yang Diutus untuk Menolong Nabi Sulaiman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/330/2877918/kisah-sapi-betina-pada-zaman-nabi-musa-mampu-ungkap-pembunuh-di-kaum-bani-israil-jc55t1Q0qO.jpg
Kisah Sapi Betina pada Zaman Nabi Musa, Mampu Ungkap Pembunuh di Kaum Bani Israil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/615/2874355/kisah-david-vs-goliath-versi-islam-xAQgYd2CMt.jpg
Kisah David vs Goliath Versi Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/330/2873910/kisah-raja-heraklius-romawi-di-alquran-kemenangannya-dari-persia-atas-kehendak-allah-zAhAI3OAPk.jpg
Kisah Raja Heraklius Romawi di Alquran, Kemenangannya dari Persia atas Kehendak Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/615/2847725/melihat-buah-tin-yang-disebutkan-dalam-alquran-bentuk-dan-rasanya-bikin-takjub-IfYoSTTViE.jpg
Melihat Buah Tin yang Disebutkan dalam Alquran, Bentuk dan Rasanya Bikin Takjub
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement