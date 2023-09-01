Kisah Tembok Yajuj Majuj Terbuat dari Besi-Besi Kuat yang Dibangun Raja Dzulqarnain

INILAH kisah tembok Yajuj Majuj yang dibangun Raja Dzulqarnain. Tembok tersebut terbuat dari besi-besi yang sangat kuat untuk melindungi umat manusia dari serangan Yajuj Majuj pada akhir zaman kelak.

Yajuj Majuj dalam ajaran agama Islam digambarkan sebagai sebuah ras atau bangsa yang akan memunculkan kekacauan di dunia pada hari akhir nanti.

Selain itu, munculnya Yajuj Majuj juga disebut sebagai salah satu tanda akhir zaman. Pada Alquran disebutkan dalam Surat Al Kahfi yang menceritakan kala itu Raja Dzulqarnain dalam perjalanannya sampai di antara dua gunung.

Dia bertemu umat manusia yang mengadukan tentang bahaya dari Yajuj Majuj. Akhirnya Raja Dzulqarnain membangun tembok besar untuk mengurung mereka agar tidak bisa membuat kekacauan.

Dilansir Almanhaj.or.id, Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menerangkan bahwa fitnah ini terjadi pada masa Nabi Isa bin Maryam Alaihissallam setelah ia membunuh Dajjal.

Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doa Nabi Isa bin Maryam atas mereka.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

"Hingga apabila (tembok) Yajuj dan Majuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan (apabila) janji yang benar (hari berbangkit) telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalaklah. (Mereka berkata): 'Alangkah celakanya kami, sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini, bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim'." (QS Al Anbiyaa (21): 96–97)