HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Nabi Daniel dan Singa, Wajib Diteladani

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:55 WIB
Kisah Nabi Daniel dan Singa, Wajib Diteladani
Ilustrasi untuk kisah Nabi Daniel dan singa (Foto: Freepik)
A
A
A

KISAH Nabi Daniel dan singa sudah sangat tersohor dalam berbagai keyakinan. Nama Nabi Daniel juga dikenal dengan beberapa penyebutan yaitu Danial atau juga Daniyyel Tiberias.

Kisah Nabi Daniel memang terdapat dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani. Cerita tersebut ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramia dalam kitab Tanakh milik umat Yahudi, serta dalam perjanjian lama milik Nasrani. Walaupun kisah Daniel tak disebutkan di dalam Al quran namun terdapat hadist dari para sahabat Rasulullah yang membenarkan sebagian kisah tersebut.

Berdasarkan berbagai sumber, Jumat (1/9/2023), nabi tersebut masih memiliki keturunan dari Nabi Daud AS.

Semasa hidupnya Nabi Daniel merupakan penasihat Nebukadnezar, penguasa Babilonia Baru (Irak). Namun dia difitnah karena beribadah dengan cara menyembah Allah SWT yang berbeda dari sang raja. Alhasil Nabi Daniel dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam lubang yang berisi singa-singa lapar.

Namun berkat kehendak Allah SWT, singa-singa tersebut justru menjadi hewan jinak. Nabi Daniel tidak dijadikan sebagai mangsa, namun mereka hidup bersama selama beberapa waktu. Sampai kemudian, seorang nabi lainnya di Syam (kini merupakan Palestina, Suriah, dan Yordania) yang bernama Aramiya atau Yeremia, diutus Allah SWT untuk membantunya.

Kisah cobaan untuk Nabi Daniel tersebut ternyata bermula saat Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
