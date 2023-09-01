Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Langit Dipenuhi Pintu-Pintu, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |08:04 WIB
Langit Dipenuhi Pintu-Pintu, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya
Ilustrasi Alquran dan sains membeberkan bukti langit dipenuhi pintu-pintu. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

ALQURAN dan sains membeberkan bukti langit dipenuhi pintu-pintu. Langit adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya tidak terhingga. Ternyata di sana ada pintu langit.

Dihimpun dari "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, kitab suci Alquran mengungkapkan bahwa langit dipenuhi pintu-pintu yang tidak terkira jumlahnya.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ

"Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata: 'Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang orang yang kena sihir'." (QS Al Hijr: 14–15)

Dua ayat Alquran tersebut turun dalam membicarakan sikap keras kepala orang-orang kafir Quraisy, yakni untuk menentang dan mendustakan ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang dibawa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam.

Selain itu, ayat-ayat Alquran tersebut menggambarkan corak penentangan dan sikap keras kepala para pengikut kebatilan dalam menghadapi kebenaran.

Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu langit untuk mereka, dan membantunya naik ke langit bersama jasadnya agar bisa melihat keindahan ciptaan Allah dan kekuasaan-Nya. Niscaya mereka akan mengeluhkan penglihatan mereka, mendustakan penglihatan dan nalar mereka. 

Halaman:
1 2 3
