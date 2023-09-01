Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jumlah Pemeluk Islam di Jepang Meningkat Drastis, Kini Banyak Dibangun Masjid

Alifah Mulyani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:05 WIB
Jumlah Pemeluk Islam di Jepang Meningkat Drastis, Kini Banyak Dibangun Masjid
Kaum Muslimin sholat berjamaah di masjid di Kota Tokyo, Jepang. (Foto: Istimewa/Japantimes)
JUMLAH pemeluk agama Islam di Jepang meningkat dua kali lipat. Di Jepang kini tidak hanya terdapat kuil-kuil atau tempat suci kepercayaan lain, tapi juga juga mulai banyak masjid.

Hal ini disebabkan peningkatan tajam dalam pernikahan antara warga Muslim dan warga negara Jepang serta orang-orang yang menjadi mualaf di sana selama dua dekade belakangan. Ini menyebabkan peningkatan jumlah masjid sebanyak tujuh kali lipat.

Masjid di Kyoto Jepang. (Foto: Istimewa/Okezone)

Dilansir Asahi.com, profesor emeritus sosiologi di Universitas Waseda di Tokyo, Hirofumi Tanada, memperkirakan Jepang kini menjadi rumah bagi lebih dari 200.000 Muslim.

Sebuah studi yang dilakukan Tanada dan rekan-rekannya menunjukkan terdapat peningkatan drastis dari yang hanya 15 masjid pada 1999 menjadi 113 masjid di Jepang pada Maret 2021.

Angka tersebut didasarkan statistik pemerintah, persentase populasi Muslim menurut negara, dan angka keanggotaan Asosiasi Studi Islam di Jepang. Studi itu menunjukkan bahwa sekira 230.000 Muslim menyebut Jepang sebagai rumah mereka pada akhir tahun 2020.

Dari jumlah tersebut, sekira 47.000 warga negara Jepang dan mereka yang memperoleh status penduduk tetap melalui pernikahan serta keadaan lainnya. Hal ini melebihi lebih dari dua kali lipat dari perkiraan satu dekade sebelumnya, yaitu 10.000 hingga 20.000.

"Banyak dari mereka menjadi Muslim melalui pernikahan," kata Tanada, "Makin banyak orang yang bergabung dengan agama ini atas kemauan mereka sendiri." 

