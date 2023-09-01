Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Nenek dan Anak Cucu Rayakan Ulang Tahun di Warung Sederhana, Masya Allah Akrab Banget

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |18:01 WIB
Viral Nenek dan Anak Cucu Rayakan Ulang Tahun di Warung Sederhana, Masya Allah Akrab Banget
Viral nenek dan anak cucu rayakan ulang tahun makan di warung sederhana. (Foto: TikTok @batara__)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang nenek dan anak cucu merayakan ulang tahun dengan makan di sebuah warung sederhana. Masya Allah, sangat mencerminkan sifat qanaah dan penuh makna.

Momen viral istimewa dan mengharukan ini diunggah pemilik akun TikTok @batara__. Terlihat seorang nenek bersama anak dan cucu-cucunya menyanyikan lagu panjang umur.

Viral nenek dan anak cucu rayakan ulang tahun makan di warung sederhana. (Foto: TikTok @batara__)

Mereka duduk bersama di sekitar meja panjang di warung sederhana milik nenek tersebut yang disebutkan ada di Medan.

Video tersebut membuat para penonton ikut terharu sekaligus bahagia. Sebab mereka merayakan ultah berbeda dari kebanyak orang. Meski begitu, momen ini dapat menggambarkan kebersamaan mereka dengan cara yang sederhana dan hangat.

Dalam video viral ini juga terlihat anak kecil lain dan seorang pria ikut menyayikan lagu selamat ulang tahun dengan sangat gembira.

Warganet pun turut memberikan komentar beragam terkait video viral ultah sederhana tersebut. "Sederhana, tapi gak semua orang bisa ngerasain," tulis pemilik akun @Syl***** di kolom komentar. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
