SERBA SERBI MUSLIM

Berkat Mimpi Bertemu Nabi Daud, Abu Nawas Lolos dari Tipuan Dua Penjahat

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:02 WIB
Berkat Mimpi Bertemu Nabi Daud, Abu Nawas Lolos dari Tipuan Dua Penjahat
Ilustrasi cerita Abu Nawas. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ABU Nawas mimpi bertemu Nabi Daud dan langsung merasa kenyang. Berawal dari ketika Abu Nawas hendak dijahati oleh seorang ahli yoga yang bersekongkol dengan pemuka agama.

Setelah mencapai kata sepakat, keduanya berangkat menemui Abu Nawas di rumahnya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang sholat dhuha.

Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, kedua orang itu menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat dhuha, Abu Nawas menyambut mereka dan bercakap-cakap sejenak.

"Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan bergabunglah bersama kami," kata sang ahli yoga.

"Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas dengan polos.

"Besok pagi," kata si pemuka agama.

"Baiklah kalau begitu, kita bertemu di warung teh besok," kata Abu Nawas menyanggupi.

Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas memakai jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pemuka agama mengenakan seragam keagamaan masing-masing.

Di tengah jalan, mereka mulai diserang rasa lapar karena memang sengaja tidak membawa bekal. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan sumbangan untuk membeli makanan buat kita bertiga. Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pemuka agama tersebut. 

