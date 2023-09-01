Jadwal Sholat Hari Ini Sabtu 2 September 2023 M/16 Safar 1445 H

Ilustrasi jadwal sholat hari ini di Tanah Air Indonesia. (Foto: Okezone)

JADWAL sholat hari ini Sabtu 2 September 2023 Masehi/16 Safar 1445 Hijriah. Sangat membantu semua Muslim di Indonesia untuk menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura

Imsak: 04.10

Subuh: 04.20

Zuhur: 11.41

Asar: 14.55

Magrib: 17.42

Isya: 18.51

2. Denpasar

Imsak: 04.55

Subuh: 05.05

Zuhur: 12.23

Asar: 15.41

Magrib: 18.21

Isya: 19.30

3. Makassar

Imsak: 04.37

Subuh: 04.47

Zuhur: 12.06

Asar: 15.22

Magrib: 18.06

Isya: 19.15