HOME MUSLIM TAUSYIAH

Contoh Teks Pidato Maulid Nabi Muhammad SAW

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |06:35 WIB
Contoh Teks Pidato Maulid Nabi Muhammad SAW
Ilustrasi untuk contoh teks pidato Maulid Nabi Muhammad SAW(Foto: Freepik)
A
A
A

CONTOH teks pidato Maulid Nabi Muhammad SAW dapat menjadi referensi untuk perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang sebentar lagi akan tiba.

Momen Maulid Nabi Muhammad SAW bakal segera tiba dan dirayakan oleh umat muslim Tanah Air. Khusus tahun ini, Maulid Nabi bakal jatuh pada tanggal 26-27 September 2023. Biasanya, dalam beberapa momen akan dibutuhkan seseorang untuk menyampaikan pidato atau sambutan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu dilansir dari berbagai sumber, Minggu (3/9/2023), berikut Okezone berikan 3 contoh teks pidato Maulid Nabi Muhammad SAW.

Pidato Maulid Nabi Muhammad SAW Singkat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat hidayah kepada kita semua.

Berikutnya marilah shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang-benderang.

Bapak/Ibu para hadirin yang saya hormati...

Pada pagi hari yang insyaAllah penuh berkah ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan acara ini dapat kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas iman serta taqwa kita kepada Allah SWT. Tentu saja dengan menjadikan semangat perjuangan Nabi Muhammad sebagai motivasi utama.

