Uban Tumbuh karena Emosi dan Rasa Takut, Alquran dan Sains Ungkap Faktanya

ALQURAN dan sains mengungkap tumbuhnya rambut uban di tubuh manusia. Rambut uban menjadi salah satu ciri menuanya usia manusia.

Tumbuhnya rambut uban bisa jadi karena faktor lain, seperti penyakit atau munculnya emosi, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam.

Dihimpun dari "Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, dijelaskan bahwa faktor tumbuhnya uban menurut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam karena adanya emosi yang memuncak tinggi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا

"Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban." (QS Al Muzzammil: 17)

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ

"Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (QS A-Rum: 54)