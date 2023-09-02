Viral Gadis Cilik Sangat Sabar Ajari Adiknya Baca Iqra, Netizen: Insya Allah Jadi Guru Ngaji

VIRAL video yang memperlihatkan gadis cilik sangat sabar saat mengajarkan adiknya baca Iqra. Terlihat di video viral itu dua anak perempuan sedang belajar bersama.

Anak pertama mengenakan baju biru kotak-kotak dan memiliki rambut pendek. Sementara adiknya memakai baju abu-abu dengan motif hitam dan juga memiliki rambut pendek.

Anak perempuan pertama terlihat sangat geram dengan adiknya karena ada kebingungan dalam mengajarkan huruf-huruf أ (alif) dan با (ba).

Anak perempuan pertama coba mengajarkan cara mengucapkan huruf-huruf tersebut. Ketika dia menyebutkan huruf أ, adiknnya justru menyebut huruf با.

Si gadis cilik kemudian memberikan penjelasan dengan menggunakan ilustrasi visual. "Kalau titik dan ada ininya itu با dan ada yang berdiri ada ininya itu أ," jelas dia, seperti dikutip dari unggahan akun Instagram @ceramah.berfaedah, Sabtu (2/9/2023).

Penjelasan ini mungkin mengacu pada karakteristik penulisan huruf Arab. Beberapa huruf memiliki titik dan/atau inisial yang membedakan satu huruf dari yang lain.

Rasa gemas si gadis cilik yang terlihat mungkin disebabkan adiknya tidak memahami atau tidak mengikuti penjelasannya dengan baik. Kesalahpahaman semacam ini adalah hal yang umum terjadi dalam proses belajar.