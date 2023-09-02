Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Sopir Bus Melaju Sangat Pelan saat Terhalang Tunanetra Penjual Sapu, Masya Allah Superbaik

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |12:02 WIB
Viral Sopir Bus Melaju Sangat Pelan saat Terhalang Tunanetra Penjual Sapu, Masya Allah Superbaik
Viral sopir bus melaju sangat pelan saat terhalang bapak tunanetra penjual sapu. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan sopir bus melaju sangat pelan saat terhalang seorang bapak penyandang tunanetra penjual sapu. Bapak tersebut jalan kaki dengan sangat pelan.

Dikutip dari akun Instagram @kisahsemangat, dalam video viral tersebut tampak bapak tunanetra itu mengenakan baju abu-abu dan celana hitam. Ia memakai syal merah dan membawa sapu jualannya yang dipanggul. Tidak lupa ia memegang tongkat.

Viral sopir bus melaju sangat pelan saat terhalang bapak tunanetra penjual sapu. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Di belakangnya ada sebuah Bus Transjakarta yang hendak melintas di jalanan sama. Namun, bus itu terhenti karena bapak tunanetra berada di tengah jalur.

Momen yang menarik, sopir bus menunjukkan tindakan luar biasa dengan penuh kesabaran. Dengan hati-hati dan perlahan, sang sopir berjalan mengikuti langkah bapak tunanetra tersebut tanpa membunyikan klakson.

Sikap dan kesabaran sang sopir sungguh mengesankan banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut.

Video viral ini menunjukkan sikap sabar dan empati sang sopir bus. Momen ini mengingatkan pentingnya saling menghormati serta mendukung satu sama lain. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sapu Sopir Bus Tunanetra Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement