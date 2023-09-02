Viral Sopir Bus Melaju Sangat Pelan saat Terhalang Tunanetra Penjual Sapu, Masya Allah Superbaik

VIRAL video yang memperlihatkan sopir bus melaju sangat pelan saat terhalang seorang bapak penyandang tunanetra penjual sapu. Bapak tersebut jalan kaki dengan sangat pelan.

Dikutip dari akun Instagram @kisahsemangat, dalam video viral tersebut tampak bapak tunanetra itu mengenakan baju abu-abu dan celana hitam. Ia memakai syal merah dan membawa sapu jualannya yang dipanggul. Tidak lupa ia memegang tongkat.

Di belakangnya ada sebuah Bus Transjakarta yang hendak melintas di jalanan sama. Namun, bus itu terhenti karena bapak tunanetra berada di tengah jalur.

Momen yang menarik, sopir bus menunjukkan tindakan luar biasa dengan penuh kesabaran. Dengan hati-hati dan perlahan, sang sopir berjalan mengikuti langkah bapak tunanetra tersebut tanpa membunyikan klakson.

Sikap dan kesabaran sang sopir sungguh mengesankan banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut.

Video viral ini menunjukkan sikap sabar dan empati sang sopir bus. Momen ini mengingatkan pentingnya saling menghormati serta mendukung satu sama lain.