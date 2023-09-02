Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Luar Biasa! Santri dan Siswa MTsN Isi Suara Karakter Film One Piece

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |13:27 WIB
Luar Biasa! Santri dan Siswa MTsN Isi Suara Karakter Film One Piece
Santri Iqlima dan siswa MTsN Maher mengisi suara karakter film One Piece. (Foto: Istimewa/Kemenag.go.id)
A
A
A

LUAR biasa! Santri pesantren dan siswa MTsN (madrasah tsanawiyah negeri) berperan dalam proses dubbing film "One Piece" yang tayang di televisi. Pertama adalah Maher Khairi Geubrillah, siswa kelas VII MTsN 1 Kota Tangerang, yang memerankan tiga karakter suara sekaligus. 

"Audio karakter di tiga peran Zoro kecil, Sanji, dan Usopp itu memang enggak mudah, soalnya kan beda latar dan karakter ya. Tapi aku yakin bisa, dan pengarah dialognya Kak Novie Burhan CsPro juga keren," ucapnya di Jakarta Selatan, Kamis 31 Agustus 2023.

One Piece. (Foto: Shueisa)

Kedua adalah Iqlima Aydin Neubrillah yang merupakan kakak Maher. Santri Pesantren Mahasina Bekasi ini juga terlibat dalam produksi audio karakter di film "One Piece". Ia memerankan audio karakter Nami di masa kecil.

"Kakak Iqlima keren banget, pas adegan sedihnya tuh dapet banget, keren-keren. Sayangnya kurang seru aja, soalnya Kakak engga bisa ikut gala premiernya kan balik ke Pesantren Mahasina Bekasi," ungkap Maher, seperti dikutip dari Kemenag.go.id, Sabtu (2/9/2023). 

Telusuri berita muslim lainnya
