Viral Sekolah Sediakan Tempat Ibadah Semua Agama, Netizen: Adem dan Damai

Viral sekolah menyediakan tempat ibadah semua agama. (Foto: TikTok @osissmakumbang)

VIRAL video yang menampilkan sebuah sekolah di Palembang menyediakan tempat ibadah semua agama. Mencerminkan menjunjung tinggi toleransi.

Dikutip dari unggahan akun TikTok @osissmakumbang, dalam video viral itu terlihat sejumlah tempat ibadah. Fasilitas yang disediakan sekolah ini termasuk lima tempat ibadah yang mewakili setiap keyakinan.

Salah satunya tampak dalam video viral itu seorang siswa laki-laki sholat di sebuah mushola. Fasilitasnya pun sangat baik, ruangan luas dan adanya pendingin udara.

Unggahan video viral ini sontak menjadi fokus perhatian warganet. Mereka pun memberikan komentar beragam.

"Ini sekolah bagus banget, keren. Jadi setiap agama bisa beribadah di tempatnya masing-masing yg udh tersedia kalo ada kegiatan keagamaan," tulis pemilik akun @ibi***** di kolom komentar.