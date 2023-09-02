Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Sekolah Sediakan Tempat Ibadah Semua Agama, Netizen: Adem dan Damai

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |15:32 WIB
Viral Sekolah Sediakan Tempat Ibadah Semua Agama, Netizen: Adem dan Damai
Viral sekolah menyediakan tempat ibadah semua agama. (Foto: TikTok @osissmakumbang)
A
A
A

VIRAL video yang menampilkan sebuah sekolah di Palembang menyediakan tempat ibadah semua agama. Mencerminkan menjunjung tinggi toleransi.

Dikutip dari unggahan akun TikTok @osissmakumbang, dalam video viral itu terlihat sejumlah tempat ibadah. Fasilitas yang disediakan sekolah ini termasuk lima tempat ibadah yang mewakili setiap keyakinan.

Viral sekolah menyediakan tempat ibadah semua agama. (Foto: TikTok @osissmakumbang)

Salah satunya tampak dalam video viral itu seorang siswa laki-laki sholat di sebuah mushola. Fasilitasnya pun sangat baik, ruangan luas dan adanya pendingin udara.

Unggahan video viral ini sontak menjadi fokus perhatian warganet. Mereka pun memberikan komentar beragam.

"Ini sekolah bagus banget, keren. Jadi setiap agama bisa beribadah di tempatnya masing-masing yg udh tersedia kalo ada kegiatan keagamaan," tulis pemilik akun @ibi***** di kolom komentar. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement