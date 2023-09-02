Gara-Gara Coba Bunuh Diri Minum Madu, Abu Nawas Malah Kekenyangan

ABU Nawas mencoba bunuh diri. Bermula saat Abu Nawas yang bekerja di sebuah pabrik pembuatan pakaian atau menjadi penjahit kala masih muda. Namun, majikan Abu Nawas dikenal pelit.

Ceritanya, suatu hari majikannya datang membawa kendi berisi madu. Dikarenakan khawatir madu tersebut diminum oleh Abu Nawas, sang majikan berbohong.

"Hei Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau kamu mati karena meminumnya," ucap sang majikan, seperti dikutip dari nu.or.id.

Abu Nawas justru curiga, sebab tidak mungkin racun dibawa-bawa sampai tempat kerja. Dikarenakan sangat lapar, ketika itu Abu Nawas terpaksa menjual sepotong pakaian. Kemudian menggunakan uangnya untuk membeli roti.